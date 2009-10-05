Уночі горів офіс СПУ

Невідомі в ніч на неділю підпалили офіс Полтавської обласної організації Соціалістичної партії України.

Як повідомив журналістам секретар з організаційно-партійної роботи обласного комітету Соцпартії Григорій ДЗЮБА, невідомі близько 3 год. ночі вибили вікно офісу та підпалили приміщення. Внаслідок пожежі згоріли вікно, а також документи організації, у тому числі позовні заяви дітей війни, які оформлялися в офісі СПУ. Крім того, ззовні стіна офісу була розмальована образливим написом: "Смерть московським холуям!" та зображено шибеницю.

Багатоквартирний житловий будинок належить ГЖЕД № 6. Пожежників викликав мешканець з 3-го поверху. Вогонь ліквідували пожежники.

У прес-службі ГУ МВС України в Полтавській області повідомили, що зараз розглядається питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, це вже другий напад на приміщення полтавського обкому СПУ за останні кілька місяців. У першому випадку невідомі розбили камінням вікно і фарбою на стіні намалювали шибеницю.