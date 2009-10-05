БЮТ радить ПР шукати креатив у біографії Януковича

Блок Юлії Тимошенко закликає Партію регіонів утриматися від негативної рекламної кампанії. Про це йдеться в заяві БЮТ, переданій УНІАН.

Як йдеться в документі, “ще жодний прем’єр-міністр не зазнавав такої жорсткої критики з боку опозиції, Президента та ЗМІ, як чинний глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО”. “Сама прем’єр та очолювана нею політична сила, - йдеться далі в заяві, - з повагою та терпінням ставляться до права ЗМІ критикувати владу”.

В БЮТ зазначають, що “на відміну від Партії регіонів, наша політична сила не володіє загальнонаціональними телеканалами, не впливає на їхню редакційну політику, не режисує жодних ток-шоу. В той же час «регіонали» не просто нав’язують свою волю ЗМІ, які належать їхнім однопартійцям, а роблять це зухвало, чи, говорячи мовою телевізійників, наживо”.

Автори заяви нагадують, що “позаминулого тижня ошелешена країна стала свідком того, як у програмі «Шустер Live» на ТРК «Україна» (власник - один із лідерів ПР) галаслива група дурно вихованих нардепів від ПР по суті відібрала у ведучого право вести програму й вивалила на глядачів всі залаштункові подробиці організації ефіру”.

На переконання Блоку Юлії Тимошенко, “щоб відвернути увагу громадськості від фактів справжньої цензури, ПР розгорнула наклепницьку кампанію щодо рішення суду про заборону до поширення антирекламного ролику про Ю.ТИМОШЕНКО”. Як заявляють в БЮТ, це рішення суду “спирається на чинне рекламне законодавство, яке забороняє негативну рекламу, і воно жодним чином не порушує права громадян на критику уряду в засобах масової інформації”.

При цьому в БЮТ наголошують, що “Партії регіонів, перш ніж відкривати скриньку Пандори, слід замислитися над багатою на непересічні події біографією власного лідера, яка дає багато креативного матеріалу для негативної контрреклами”.

В БЮТ вважають, що “реклама повинна пропагувати позитивні риси політиків. Ми сподіваємось, що штаб ПР все ж таки спроможний відшукати у Вікторі ЯНУКОВИЧІ щось хороше, добре і корисне для країни”.

“Лише акцент на позитиві дозволить суспільству уникнути брудної рекламної війни на телеканалах”, - упевнені в БЮТ.