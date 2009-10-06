Регіони обіцяють тримати блокаду до переможного кінця

Партія регіонів продовжуватиме блокування парламенту у разі, якщо коаліція не виконає її вимоги.

Про це в ефірі 5 каналу заявив регіонал Борис Колесніков.

"Все залежить від коаліції. Якщо буде поставлено на голосування питання про підвищення соцстандартів, парламент буде розблоковано. Якщо не буде - не буде розблоковано", - сказав він.

Коментуючи намір спікера Володимира Литвина ввести в дію систему для голосування "Рада-3", Колесніков зазначив:

"Його ініціатива, можливо, розумна. Нехай зустрічається з фракціями. Якщо він їх переконає, то цілком можливо... Давайте детально обговоримо. Ми не будемо проти. Я - за, будь ласка".

При цьому він вважає, що нова система голосування не допоможе вирішити "життєво важливі проблеми країни".

"Немає стабільності. За 18 років - 16 прем`єрів. У цьому проблема, а не хто як на кнопку натискає, або сенсорна там буде система, чи ні", - сказав Колесніков.

Українська правда