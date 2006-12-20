Батько вбитого у Лондоні екс-офіцера ФСБ Литвиненка дасть прес-конференцію в УНІАН

21 грудня о 16-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція батька вбитого у Лондоні екс-офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка Вальтера Литвиненка. Вальтер Литвиненко представить книги свого сина «ЛПГ: Лубянская преступная группировка» та «ФСБ взрывает Россию» (написана у співавторстві з Юрієм Фельштинським), в яких Олександр Литвиненко обвинуватив ФСБ і особисто Володимира Путіна в резонансних злочинах, включаючи вибухи житлових будинків в 1999 р. (вул. Хрещатик, 4 конференц-зал). Представникам ЗМІ, які бажають одержати по екземпляру книг необхідно зробити заявку за телефоном: (+38 067) 712-94-05 або по e-mail: ua@kolokol.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.