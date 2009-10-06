ПР погрожує зробити «те саме»

Фракція Партії регіонів знову заблокує трибуну парламенту, якщо народні депутати з інших фракцій не підтримають законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що “регіонали” наполягають на необхідності ухвалення проекту постанови щодо зміни способу голосування, тобто відміни голосування підняттям рук.

Б.КОЛЕСНІКОВ також наголосив, що фракція Партії регіонів наполягає на необхідності ухвалення законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів.

«Якщо не буде підтриманий жоден із законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів, то буде те саме, тобто блокування трибуни», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.