Філарет зустрівся з делегацією Константинопольського Патріархату

У приміщенні Київської патріархії відбулася зустріч глави Української православної церкви Київського патріархату, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА з делегацією Константинопольського Патріархату, яка 3-5 жовтня перебувала в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київської патріархії, учасники зустрічі обговорили стан справ у церковному житті України, висловили свої думки відносно проблеми церковного розділення та шляхів його подолання.

За інформацією прес-центру, в зустрічі взяли участь митрополит Гальський ЕММАНУЇЛ, генеральний секретар Священного Синоду Вселенського Патріархату архімандрит Елпідофор (ЛАМБРІНІАДІС) та священик Василій ПАПАФАНАСІУ. На зустрічі також були присутні керуючий справами Київської патріархії архімандрит ЕПІФАНІЙ, заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ та народний депутат України, голова громадської організації "За Помісну Україну!" Петро ЮЩЕНКО.