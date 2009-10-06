Кримський спікер: все, що говорить Москаль, - собача нісенітниця

Кримський спікер подасть до суду на начальника міліції автономії

Сімферополь. 6 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО подасть до суду позови до начальника міліції автономії Геннадія МОСКАЛЯ через висловлювання на його адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Я підготував ряд позовних заяв, найближчим часом передам їх до суду, і хай пан МОСКАЛЬ в суді підтвердить те, що він говорить публічно», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Все, що він говорить, - це маячня, це собача нісенітниця. Все, що він говорить, не має відношення до мене абсолютно ніякого», - підкреслив керівник парламенту автономії.

А.ГРИЦЕНКА особливо обурили звинувачення Г.МОСКАЛЯ в тому, що він покриває протиправну діяльність деяких депутатів кримського парламенту, які, як вважає начальник кримської міліції, є членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами.

«Я хочу поставити МОСКАЛЕВІ питання в суді, кому я сприяю в протиправній діяльності в парламенті Криму?», - сказав спікер автономії. Журналісти зауважили, що Г.МОСКАЛЬ згадував прізвище кримського депутата Олександра МЕЛЬНИКА. «У нас що, є рішення суду, що він (О.МЕЛЬНИК) засуджений, що він злочинець?», - запитав спікер.

При цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив, що повинна діяти «презумпція невинності кожної людини».

«Не треба говорити з високої сосни про те, що хтось є кримінальним елементом, для цього потрібно МОСКАЛЮ піти до суду і довести причетність того або іншого», - сказав глава парламенту Криму.

А.ГРИЦЕНКО додав, що перш ніж звинувачувати когось у порушенні законів, Г.МОСКАЛЮ треба «спочатку самому привести свій стан у сувору відповідність із законодавством України».

«Прикриваючись депутатським мандатом, глаголити на весь світ те, чого немає, для цього розуму багато не треба», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, Г.МОСКАЛЬ направив звернення на адресу керівництва України, в якому заявив, що А.ГРИЦЕНКО «не тільки не вживає жодних заходів з очищення кримського парламенту від криміналітету», але й підтримує «тісні дружні відносини» з рядом депутатів, які є «членами злочинних угруповань і кримінальними авторитетами», а також покриває їх «протиправну діяльність».