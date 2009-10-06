Вакарчук - про проблему 2012 року: життя саме вирішить її

Міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК вважає, що у вищих навчальних закладів у 2012 році не виникне проблем через відсутність випускників середніх шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ВАКАРЧУК висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не бачу проблеми у відсутності в 2012 році випускників середніх шкіл. Я думаю, що вищі навчальні заклади вирішать цю проблему», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Міністр повідомив, що цього року у вступній кампанії у вузи взяли участь 120 тис. випускників минулих років. Крім того, за його словами, в 2012 році також будуть випускники середніх професійних навчальних закладів, які також зможуть продовжити своє навчання у вищих навчальних закладах.

«Ми очікуємо близько 180-200 тисяч тих, хто успішно пройде незалежне зовнішнє тестування, при тому, що державне замовлення становитиме близько 120 тисяч», - додав він.

І.ВАКАРЧУК також повідомив, що Міністерство освіти і науки не планує можливості запровадження для учнів десятих-дванадцатих класів можливості складання іспитів екстерном за курс середньої школи. «Нічого цього ми не плануємо робити, оскільки життя саме спокійно вирішить цю проблему», - вважає міністр.

На його думку, вузи зможуть у 2012 році перевести своїх викладачів на роботу за програмами підготовки магістрів, а також збільшити набір студентів з числа іноземних громадян.

Як повідомлялося, у зв`язку з переходом середніх шкіл України 9 років тому на 12-річне навчання, випускників у 2012 році не буде взагалі.