Яценюк каже, що на Раду-3 зекономив на літаках

Колишній голова Верховної Ради, лідер громадської ініціативи «Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що “програмно-технічний комплекс-систему «Рада-3» модернізовано відповідно до чинного законодавства”.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що “джерело фінансування оновлення системи не є таємницею”.

Зокрема, за його словами, це були кошти, які він як голова Верховної Ради “заощадив, віддаючи перевагу рейсовим літакам під час відряджень”.

А.ЯЦЕНЮК вимагає перевірки Генеральною прокуратурою України інформації про зловживання під час фінансування модернізації «Ради-3» .

Як повідомлялося, 25 вересня А.ЯЦЕНЮК звернувся до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням підписати розпорядження про введення в експлуатацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», яка передбачає реєстрацію народного депутата за відбитком пальця. Він підкреслив, що небажання запроваджувати цю систему в дію викликане спротивом голів фракцій, які бояться втратити контроль над своїми депутатами. «Йде боротьба з Конституцією, йде боротьба з людьми. Не хочуть голосувати особисто, бо тоді лідери фракцій втратять контроль над членами парламенту, тому що перестануть збирати карточки для голосування, перестане один депутат голосувати за шістьох, а депутати будуть самостійно приймати рішення”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, А. ЯЦЕНЮК зазначив, що не встиг ввести в дію модернізовану «Раду-3» за часів свого перебування на посаді голови Верховної Ради, але у нинішнього спікера Володимира ЛИТВИНА “були і є всі можливості це зробити – для цього потрібне лише розпорядження за підписом голови парламенту”.