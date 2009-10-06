Янукович програє вибори, якщо...

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ програє майбутні президентські вибори, якщо надалі парламентська фракція ПР продовжить практику блокування Верховної Ради України.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, текст якого передано УНІАН.

На думку експерта, ПР повинна була знайти спосіб швидкого розблокування парламенту аби зняти з себе негативний електоральний вантаж у розпал виборчої кампанії.

Говорячи про «очевидність» того, що Партія регіонів загнала себе у глухий кут популістською вимогою про підвищення соцстандартів, В.БАЛА підкреслив, що «кожен день блокування трибуни – це голоси виборців, які йдуть від В.ЯНУКОВИЧА як кандидата в Президенти». Тому, вважає експерт, фракція Партії регіонів найбільш зацікавлена у виході з патової ситуації з блокуванням парламенту шляхом прийнятного для неї компромісу.

На думку В.БАЛИ, ситуація з роботою парламенту була вже доведена до абсурду, при цьому в програшній ситуації з точки зору електоральних дивідендів знаходилася саме опозиція, тоді як БЮТ ефективно розгортає кампанію «вони блокують – вона працює», а Блок Литвина виглядає миротворцем.