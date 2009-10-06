НАТО підтримає Україну під час реформування для вступу в Альянс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі сказав офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ під час відеомоста з Москвою.

«Підтримка цих країн – України і Грузії, через різні комісії і підтримка реформ - це буде продовжено», - заявив він.

Він нагадав, що на зустрічі в Бухаресті в комюніке було зазначено, що Україна і Грузія зможуть стати членами НАТО після того, як відповідатимуть стандартам Альянсу і висловлять таке бажання. «Ця позиція не змінилася», - заявив він.

Представник Альянсу додав, що протокол був підписаний майже одностайно, хоча в НАТО завжди бояться приймати рішення швидко.