НАТО підтримає Україну
22:36, 06 жовтня 2009Політика
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"Через різні комісії і реформи..."
|Джеймс АППАТУРАЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі сказав офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ під час відеомоста з Москвою.
«Підтримка цих країн – України і Грузії, через різні комісії і підтримка реформ - це буде продовжено», - заявив він.
Він нагадав, що на зустрічі в Бухаресті в комюніке було зазначено, що Україна і Грузія зможуть стати членами НАТО після того, як відповідатимуть стандартам Альянсу і висловлять таке бажання. «Ця позиція не змінилася», - заявив він.
Представник Альянсу додав, що протокол був підписаний майже одностайно, хоча в НАТО завжди бояться приймати рішення швидко.
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