Катерина Ющенко про Церкву, комунізм, духовність та Леніна

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО презентувала у Львові науково-документальну виставку «Репресована духовність. Нищення комуністичним режимом релігії, Церкви та традиційної обрядовості в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка відкрилася в Українському католицькому університеті Львова у рамках ІІ Екуменічного соціального тижня.

Експозиція виставки складається із трьох частин. У першій частині показано обставини втрати Україною митрополії та виникнення Московського патріархату. Тут же подано ставлення більшовиків до Церкви, причини та методи антицерковного терору. Друга частина розкриває теми руйнування церков та ліквідації УАПЦ та УГКЦ, репресій проти священиків. Третя частина ознайомлює з наслідками антирелігійної політики радянської влади для української духовності, з історією відродження УГКЦ та УАПЦ в Україні у 1988-89 роках та з причинами й обставинами утворення УПЦ Київського та Московського патріархатів.

Всього експозиція налічує 20 постерів, які грунтуються на архівних документах, фотографіях, матеріалах наукових видань та свідченнях очевидців. Підсумком виставки є ідея про створення Єдиної помісної української православної церкви.

Виступаючи в Українському католицькому університеті, К.ЮЩЕНКО наголосила на тому, що комуністичний режим цілеспрямовано знищував українську Церкву, натомість створюючи нових комуністичних лідерів.

«Наша культура і духовність зазнала деформації, тому її ще довго треба відновлювати. У багатьох містах і селах Центральної і Східної України досі стоять статуї комуністичних лідерів, таких як Ленін. Особливо цинічним є те, що ці пам’ятники стоять поблизу церков. Тому парафіяни і священики мають право вимагати, щоб такі пам’ятники зносили. Поки громади не позбавляться цих ідолів, вони не зможуть розраховувати на добробут і Боже благословення», – зазначила К.ЮЩЕНКО.