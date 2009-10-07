Тимошенко каже, що розрахунки за газ далися дорогою ціною

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна достроково провела розрахунки з Росією за спожитий у вересні природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні уряду.

«Україна вчора, за день до терміну, передбаченого угодою, повністю розрахувалася за поставки газу у вересні. Безумовно, нелегко було це зробити – ми місяць працювали, щоб накопичити кожну копійку, кожну гривню, щоб активізувати всі системи збору платежів за газ, щоб переглянути всі моделі розрахунків з бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що заява Секретаріату Президента про неможливість своєчасних розрахунків з Росією за газ не відповідає дійсності.

«Розрахунки проведено, виконано у повному обсязі, хоча нам це далося дуже дорогою ціною. Ми і далі продовжимо, незалежно від політичного саботажу, який сьогодні панує в країні, утримувати всі фінансові баланси України», - заявила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня НАК "Нафтогаз України" заявила про оплату поставок російського газу.

Як повідомив начальник Управління у зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, у вересні компанія придбала близько 2 млрд. кубометрів російського газу на суму близько 400 млн. дол.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна на сьогодні вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.