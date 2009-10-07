УНП відкликає двох своїх депутатів з коаліції

Українська народна партія, що входить до фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, відкликає двох своїх депутатів Ярослава ДЖОДЖИКА та Олександра КЛИМЕНКА зі складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер УНП Юрій КОСТЕНКО.

Він зауважив, що УНП не входила до складу коаліції й лише делегувала двох своїх депутатів до її складу, аби парламент мав легітимний статус і не було оголошено позачергові вибори.

За час перебування цих двох депутатів у коаліції, зауважив Ю.КОСТЕНКО, УНП внесла уряду низку пропозицій стосовно покращення ситуації в країні. Зокрема, щодо підтримки і розвитку малого підприємництва, села, енергетичної політики, орендної плати за базування Чорноморського флоту РФ в Криму. Однак Кабмін не взяв до уваги ці пропозиції, сказав голова УНП.

«Ці приклади свідчать про те, що нас бачили тільки як свого роду політичну ширму для того, щоб уряд займався популізмом у своїй підготовці до виборів. УНП також бере участь у виборах, тому тема коаліції себе вичерпала і співпраці не вийшло», - сказав він.

Ю.КОСТЕНКО зауважив, що саме тому УНП ухвалила рішення відкликати двох депутатів зі складу коаліції.

«Таким чином, де-факто коаліції не існує, а де-юре має ще бути рішення фракцій щодо виходу з коаліції», - додав він.