Тимошенко подзвонить Путіну в 17.00
11:50, 07 жовтня 2009Політика
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Інформація від Сороки
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні має намір зателефонувати главі уряду Росії Володимиру ПУТІНУ й привітати його з днем народження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.
Вона підкреслила, що Ю.ТИМОШЕНКО завжди старається особисто вітати людей, тим більше з днем народження.
«Сьогодні в районі 17.00 Юлія Володимирівна планує провести телефонну розмову з Володимиром ПУТІНИМ, під час якої прем`єр України висловить привітання з днем народження прем`єр-міністру Росії», - сказала М.СОРОКА.
*** Сьогодні главі російського уряду В.ПУТІНУ виповнилося 57 років.
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