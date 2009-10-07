Тимошенко подзвонить Путіну в 17.00

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні має намір зателефонувати главі уряду Росії Володимиру ПУТІНУ й привітати його з днем народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.

Вона підкреслила, що Ю.ТИМОШЕНКО завжди старається особисто вітати людей, тим більше з днем народження.

«Сьогодні в районі 17.00 Юлія Володимирівна планує провести телефонну розмову з Володимиром ПУТІНИМ, під час якої прем`єр України висловить привітання з днем народження прем`єр-міністру Росії», - сказала М.СОРОКА.

*** Сьогодні главі російського уряду В.ПУТІНУ виповнилося 57 років.