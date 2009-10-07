Ющенкові наскаржились на Жеваго

Президент України Віктор ЮЩЕНКО жорстко засуджує практику сумісництва депутатського мандата з іншими видами діяльності та докладає зусиль для її подолання. Про це повідомляє заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України в парламенті Ігор ПОПОВ у листі голові Асоціації захисту прав громадян України Володимиру ЛЕСИКУ.

Зокрема, у листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, І.ПОПОВ повідомляє, що за дорученням глави держави у Секретаріаті Президента України розглянуто листа В.ЛЕСИКА стосовно порушення членом депутатської фракції “Блок Юлії Тимошенко” Костянтином ЖЕВАГО Конституції та чинного законодавства України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, а також дострокового припинення повноважень згаданого народного депутата”. (УНІАН: представник БЮТ Костянтин ЖЕВАГО з кінця 2008 року, будучи депутатом, одночасно обіймає посаду виконавчого директора гірничорудної компанії Ferreexpo, зареєстрованої у Швейцарії.)

Водночас Представник Президента у ВР зазначає, що “згадане питання віднесено до виключної компетенції Верховної Ради України”. Так, роз’яснює І.ПОПОВ, положеннями ст. 5 Закону України “Про статус народного депутата України” визначено, що у разі невиконання народним депутатом вимоги стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, Комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає відповідні матеріали і подає висновки голові ВР, який у десятиденний строк звертається до суду.

“Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від конституційного складу ВР”, - відзначає І.ПОПОВ, і радить В.ЛЕСИКУ у даному разі звернутися до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР України, голови парламенту, а також керівництва БЮТ.

Разом з тим І.ПОПОВ наголошує, що “глава держави жорстко засуджує практику сумісництва депутатського мандата з іншими видами діяльності та докладає зусиль для її подолання. На думку Президента України, це питання, втім, як і проблема ліквідації депутатських пільг і привілеїв, а також обмеження депутатської недоторканності потребують кардинального вирішення шляхом внесення змін до Конституції України”.

Довідка УНІАН. На сьогодні в парламенті працюють п’ять депутатів-сумісників: представники фракції БЮТ К.ЖЕВАГО і Борис ШИЯНОВ, Блоку Литвина - Вадим ГРИВКОВСЬКИЙ і Василь ШПАК, а також депутат від фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ.