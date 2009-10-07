Уманський потрапив до лікарні

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор Уманський пішов на лікарняний. Наразі тимчасовий керівник відомства перебуває на обстеженні в київській лікарні "Феофанія".

"Не виключено, що його прооперують", - повідомив представник прес-служби Мінфіну.

Погіршення здоров`я 34-річного Уманського пов`язують із напруженим графіком роботи Міністерства фінансів в останній місяць через підготовку проекту держбюджету на 2010 рік та переговорів щодо реструктуризації боргу "Нафтогазу України".

А напередодні на засіданні парламенту відомство прозвітувало про виконання державного бюджету за дев`ять місяців поточного року. Відомство представляв не Ігор Уманський, а його заступник Анатолій Мярковський.

Нагадаємо, Уманський став в.о. міністра фінансів після того, як 12 лютого у відставку через незгоду з бюджетною політикою уряду пішов Віктор Пинзеник.

gazeta.ua