Ющенко назвав кандидатуру на голову МЗС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Верховній Раді України призначити Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови зареєстровано сьогодні у Верховній Раді України.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЮЩЕНКО пропонував на цю посаду посла України в США Олега ШАМШУРА.

П.ПОРОШЕНКО нині обіймає посаду голови Ради Національного банку України.