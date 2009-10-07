Ющенко назвав кандидатуру на голову МЗС
18:13, 07 жовтня 2009Політика
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Зареєстровано проект постанови
Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Верховній Раді України призначити Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови зареєстровано сьогодні у Верховній Раді України.
Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЮЩЕНКО пропонував на цю посаду посла України в США Олега ШАМШУРА.
П.ПОРОШЕНКО нині обіймає посаду голови Ради Національного банку України.
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