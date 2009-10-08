Комуністи висунули версію, чому Тимошенко не прийшла сама в Раду
Опозиції бюджет не подобається
Фракції КПУ та Партії регіонів вважають за необхідне направити уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи після представлення проекту держбюджету у парламенті, член фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ зауважив, що цей документ неможливо навіть взяти до відома, оскільки ним пропонується наступного року знизити всі соціальні стандарти.
Крім того, вважає він, “дурницею” є твердження уряду, що цей бюджет є збалансованим.
«Якщо ми в бюджет закладаємо 125 млрд. грн. запозичень та 45 млрд. державних гарантій, це що, збалансований бюджет?», - запитав М.АЗАРОВ.
Він наголосив, що проектом бюджету-2010 відбувається спроба розбалансувати всю систему державних та місцевих бюджетів. За словами М.АЗАРОВА, проект бюджету, запропонований урядом, побудований на не існуючих законах, і тому його необхідно повернути уряду на доопрацювання.
У свою чергу, член фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА назвала нереальним запропонований урядом проект головного фінансового документа країни. «Це кричущий авантюризм уряду, і тому прем’єр-міністр не захотіла особисто його представляти», - сказала вона.
А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА зауважила, що проект бюджету на 2010 рік побудований на двох бюджетних кодексах, один з яких є чинним, а інший – ні. Вона підтримала “регіоналів” у частині того, що проект знижує соціальні стандарти. «Цей документ потрібно повернути на доопрацювання уряду», - сказала вона.
При цьому представник фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО назвав безпідставними ці заяви опозиціонерів.
Він запевнив, що уряд передбачив наступного року зростання рівня мінімальної заробітної плати, хоч і невелике. Водночас, наголосив він, уряд вперше у проекті держбюджету передбачив право органів місцевого самоврядування самостійно формувати свої бюджети і таким чином понад 12 тис. громад зможуть це зробити.