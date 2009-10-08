Комуністи висунули версію, чому Тимошенко не прийшла сама в Раду

Фракції КПУ та Партії регіонів вважають за необхідне направити уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи після представлення проекту держбюджету у парламенті, член фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ зауважив, що цей документ неможливо навіть взяти до відома, оскільки ним пропонується наступного року знизити всі соціальні стандарти.

Крім того, вважає він, “дурницею” є твердження уряду, що цей бюджет є збалансованим.

«Якщо ми в бюджет закладаємо 125 млрд. грн. запозичень та 45 млрд. державних гарантій, це що, збалансований бюджет?», - запитав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що проектом бюджету-2010 відбувається спроба розбалансувати всю систему державних та місцевих бюджетів. За словами М.АЗАРОВА, проект бюджету, запропонований урядом, побудований на не існуючих законах, і тому його необхідно повернути уряду на доопрацювання.

У свою чергу, член фракції КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА назвала нереальним запропонований урядом проект головного фінансового документа країни. «Це кричущий авантюризм уряду, і тому прем’єр-міністр не захотіла особисто його представляти», - сказала вона.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА зауважила, що проект бюджету на 2010 рік побудований на двох бюджетних кодексах, один з яких є чинним, а інший – ні. Вона підтримала “регіоналів” у частині того, що проект знижує соціальні стандарти. «Цей документ потрібно повернути на доопрацювання уряду», - сказала вона.

При цьому представник фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО назвав безпідставними ці заяви опозиціонерів.

Він запевнив, що уряд передбачив наступного року зростання рівня мінімальної заробітної плати, хоч і невелике. Водночас, наголосив він, уряд вперше у проекті держбюджету передбачив право органів місцевого самоврядування самостійно формувати свої бюджети і таким чином понад 12 тис. громад зможуть це зробити.