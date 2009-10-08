Ющенко хоче увести Україну від «сільської уяви» Тимошенко
"Прем’єр створила глухий кут із пустих крісел"
Рішення про внесення кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ було продиктоване нагальною потребою українського політикуму в ефективних кадрах.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в Криму, де відбулися тактичні навчання Військово-Морських Сил України.
Президент висловив переконання, що «сьогодні варто кликати до української політики ефективних політиків, які могли б на високому рівні представити державні інтереси».
За його словами, «нам треба виходити з того глухого кута, який сформувала прем’єр по пустих кріслах міністрів, коли Україну не може представляти на ключових міжнародних переговорах і багатосторонніх зустрічах міністр закордонних справ. Тому що його просто немає». «Це якась сільська уява про те, як можна жити у сьогоднішньому світі, представляти та реалізовувати національний інтерес і добиватися успіхів», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Глава держави зазначив, що свого часу був здивований ініціативами прем’єр-міністра щодо відставок ряду компетентних фахівців, що, зокрема, очолювали МЗС, Міністерство фінанасів, Міністерство оборони, Міністерство транспорту і зв’язку.
«Як можна готувати бюджет, готуватися до Євро-2012, нести десятки загальнонаціональних проектів, якщо ми не маємо укомплектованої виконавчої влади – від міністрів до керівників районного рівня», – сказав Президент.
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Президент вніс до парламенту кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.