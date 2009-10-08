Ющенко хоче увести Україну від «сільської уяви» Тимошенко

Рішення про внесення кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ було продиктоване нагальною потребою українського політикуму в ефективних кадрах.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в Криму, де відбулися тактичні навчання Військово-Морських Сил України.

Президент висловив переконання, що «сьогодні варто кликати до української політики ефективних політиків, які могли б на високому рівні представити державні інтереси».

За його словами, «нам треба виходити з того глухого кута, який сформувала прем’єр по пустих кріслах міністрів, коли Україну не може представляти на ключових міжнародних переговорах і багатосторонніх зустрічах міністр закордонних справ. Тому що його просто немає». «Це якась сільська уява про те, як можна жити у сьогоднішньому світі, представляти та реалізовувати національний інтерес і добиватися успіхів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави зазначив, що свого часу був здивований ініціативами прем’єр-міністра щодо відставок ряду компетентних фахівців, що, зокрема, очолювали МЗС, Міністерство фінанасів, Міністерство оборони, Міністерство транспорту і зв’язку.

«Як можна готувати бюджет, готуватися до Євро-2012, нести десятки загальнонаціональних проектів, якщо ми не маємо укомплектованої виконавчої влади – від міністрів до керівників районного рівня», – сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Президент вніс до парламенту кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.