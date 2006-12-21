Чому Ющенко запізнився на зустріч з губернаторами і мерами

Прес-служба Президента України пояснює, що початок зустрічі глави держави Віктора ЮЩЕНКА з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування затримався у зв’язку з напруженим графіком роботи Президент.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зранку В.ЮЩЕНКО провів засідання української частини Міждержавної українсько-російської комісії Ющенко-Путін.

Потім відбулася зустріч Президента з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, в якій також узяли участь віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ та глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. Головне питання зустрічі – бюджет 2007 року.

На час початку засідання глави держави з представниками органів місцевої влади не дочекалися шестеро осіб: міський голова Харкова Михайло ДОБКІН, голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК, голова Херсонської обласної ради Володимир ДЕМЬОХІН, прем’єр-міністр АР Крим Віктор ПЛАКІДА, голова Верховної Ради АР Крим Анатолій ГРИЦЕНКО та міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Прес-служба Президента звертає увагу, що всього на зустріч запрошено 88 осіб.