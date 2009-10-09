Чому Тимошенко погодилася на призначення Порошенка - версія Шуфрича

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «поміняла свою принциповість стосовно Петра ПОРОШЕНКА на лояльність його «5-го каналу». Таку думку Н.ШУФРИЧ висловив, коментуючи сьогоднішнє голосування у парламенті за призначення П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«В черговий раз мій прогноз виправдався: Ю.ТИМОШЕНКО поміняла свою принциповість стосовно П.ПОРОШЕНКА на лояльність його «5-го каналу», - говорить Н.ШУФРИЧ.

На його думку, те, що «сьогодні БЮТ проголосував за П.ПОРОШЕНКА, означає, що в 2005 році Петра Олексійовича просто обмовили, і звинувачення його в корупції були нічим іншим, як піаром, інакше за корупціонера вони б 151 голос не дали».

«Сьогоднішнє голосування можна вважати публічним вибаченням Ю.ТИМОШЕНКО перед П.ПОРОШЕНКОМ», - вважає Н.Шуфрич.

«Позиція фракцій Блоку Литвина і «Нашої України» була легко прогнозованою і зрозумілою, і навіть голос від комуністів був очікуваним. Що стосується того, чому в черговий раз змінилася принципова позиція Партії регіонів з блокування кадрових питань, - обманювати і чогось придумувати не буду, але, враховуючи внутріпартійну дисципліну у зв`язку з виборчим процесом, відповім і на це запитання після президентських виборів», - сказав Н.ШУФРИЧ, відповідаючи на запитання журналістів у ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада за поданням Президента призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України. За відповідну постанову проголосували 240 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі. За таке рішення проголосували у повному складі фракції БЮТ і Блоку Литвина, а також майже у повному складі фракція НУ-НС і по одному народному депутату з фракцій Партії регіонів і КПУ, а також за цю кандидатуру проголосували четверо позафракційних народних депутатів.