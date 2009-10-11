Хоч би що КС вирішив, виборів це не зірве?

Будь-яке рішення Конституційного Суду України щодо норм закону про вибори Президента України не здатне зірвати виборчу кампанію.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив голова Центральної виборчої комісії України Володимир ШАПОВАЛ.

«Хоч би яким воно, зрештою, виявилося, воно не здатне ні зірвати кампанію, ні перенести її. У гіршому разі, йдеться про коригування виборчих термінів», - впевнений В.ШАПОВАЛ.

При цьому він заявив, що визнає недосконалість діючого закону про вибори Президента України. «Я не хотів би випереджати рішення Конституційного Суду, тим більше що вже відкрито провадження з відповідної справи. У законі, на жаль, є відверті юридичні дурниці», - зазначив голова ЦВК.

При цьому В.ШАПОВАЛ не виключив, що наявність явних огріхів є свідомою тактикою авторів закону. «Я сам вдавався до такого прийому: готуєш проект документа і «прикрашаєш» його явно недолугими положеннями, що відвертають увагу від головного. Огріхи відразу привертають увагу й викликають роздратування. Після нетривалих торгів ти здаєш непотрібне. І мети досягнуто», - сказав голова ЦВК.