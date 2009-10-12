У Держдумі лякають, що Росія виставить Україні штрафи 1 січня

Росія в кінці року може поставити перед Україною питання про оплату штрафів за недобір газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Москві сказав віце-спікер Державної думи, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Досі «Газпром» плату з України бере за фактично вибраний обсяг газу, не штрафуючи її за невибраний обсяг. Я думаю, що це має стати предметом розгляду. Зазвичай цей принцип «бери або плати» за підсумками за рік йде. Тому, можливо, 1 січня постане питання, що за невибрані обсяги потрібно платити», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що Україна не вибирає законтрактовані обсяги газу, як і низка європейський країн. В.ЯЗЄВ додав, що найбільші споживачі Європи ведуть переговори з «Газпромом» із цього питання.