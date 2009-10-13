Порошенко хоче змінити ситуацію з програшами України в інформвійнах

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО має намір запропонувати нові підходи в інформаційній політиці МЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Дев’ятій нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За словами П.ПОРОШЕНКА, «інколи ми відчуваємо, що проти нашої держави розв’язана інформаційна війна і ми її програємо». «На сьогодні, безумовно, нами будуть запропоновані нові підходи в інформаційній роботі, оскільки процес глобалізації робить зовнішню політику транспарентною, і не встигають висохнути чорнила на документі, як експерти і журналісти намагаються його коментувати. І така увага до діяльності дипломатів вимагає від нас високого професіоналізму і покладає на нас велику відповідальність», - сказав він.

Тому, на переконання П.ПОРОШЕНКА, дипломати мають пояснити свої дії не лише тим, хто зацікавлений, але й тим, хто необізнаний.