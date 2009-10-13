Нафтогаз запропонував Газпрому переписати угоду Тимошенко-Путіна

НАК «Нафтогаз України» вже надіслала ВАТ «Газпром» свої пропозиції з корекції окремих положень газових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Нафтогаз» надіслав дуже конкретні пропозиції щодо об`ємів, фіксації транзитного об`єму за іншим контрактом, формування цін, тобто транзитної ставки, і ціни на газ», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, відзначивши при цьому, що з боку «Газпрому» українській стороні поки не надійшла позитивна відповідь щодо даних пропозиціях.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ припустив, що для формування відповіді «Газпрому» необхідна «політична воля Кремля».

Він підтвердив гарантії української сторони на здійснення безперебійного транзиту природного газу для країн Європи в поточному сезоні, водночас відзначивши, що у разі збереження існуючої договірної бази гарантувати транзитні поставки у сезоні 2010-2011 «ніхто не наважиться».

«Водночас, якщо така ситуація статус-кво контрактів і надалі зберігатиметься, то вже наступного сезону 2010-2011 ніхто не наважиться гарантувати, що буде так, як цього сезону», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Об`єм поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Контрактом на поставки газу передбачені заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставок, не сплатить або не в повному обсязі сплатить поставки газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово вимагав від уряду і продовжує наполягати на необхідності перегляду окремих положень контрактів з метою встановлення між Україною і Росією партнерської довготривалої взаємовигідної співпраці в газовій сфері.

1 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого на сьогодні розміру ставки – 1,7 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. За 1 тис. куб. м на 100 км.

3 вересня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з 1 січня 2010 року істотно підвищується вартість транзиту російського газу територією України до Європи.

3 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що «тариф на транспортування газу територією України визначається за формулою, закладеною у контракті. Залежно від цін на нафту, значення тарифу може бути різним. На даний момент прогноз «Газпрому» наступного року – 2,56-2,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 кілометрів».