Литвин дав розпорядження публікувати закон про фінансування Євро-2012

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН видав розпорядження щодо офіційного оприлюднення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» шляхом розміщення його тексту на офіційному веб-сайті парламенту та його опублікування за підписом голови ВР у газеті «Голос України».

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

1 липня 2009 року Верховною Радою України прийнято даний закон, але Президент України Віктор ЮЩЕНКО його повернув 3 серпня 2009 року для повторного розгляду Верховною Радою України. На позачерговій сесії Верховної Ради України 21 серпня 2009 року було подолано вето Президента України 384 голосами.

Закон було направлено знову на підпис главі держави, але 4 вересня 2009 року Президент України повернув зазначений закон без підпису в парламент. Як зазначається в повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, В.ЮЩЕНКО запропонував всупереч статті 94 Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року вдруге розглянути цей закон з новими пропозиціями Президента України.

6 жовтня 2009 року Верховною Радою України було прийнято Постанову «Про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року №1608-VI», якою запропоновано Президенту України забезпечити виконання конституційної процедури набрання чинності даного закону, невідкладно оприлюднивши текст цього закону за підписом Президента України. В той же час постановою передбачалося, що голова Верховної Ради України має офіційно оприлюднити та опублікувати за своїм підписом даний закон у разі неоприлюднення його Президентом України у триденний строк з дня прийняття постанови.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН, у зв’язку з не підписанням Президентом України даного закону, видав розпорядження, яким доручається забезпечити офіційне оприлюднення Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» шляхом розміщення його тексту на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та його опублікування за підписом голови Верховної Ради України у газеті «Голос України».