Бунтівний облосередок Нашої України не піде ні в БЮТ, ні в ПР

Народний депутат Едуард ЗЕЙНАЛОВ, який очолює Кіровоградську обласну організацію «Нашої України», після виходу з партії планує зайнятись новим політичним проектом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.ЗЕЙНАЛОВ оголосив сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді.

«Пропозиції потрапити до списків інших політичних сил мені надходили неодноразово. Може статись, що я увійду до складу партії, яка мені імпонуватиме. Найімовірніше, це буде нова сила. Але навряд це будуть БЮТ або Партія регіонів», - наголосив Е.ЗЕЙНАЛОВ.

На його переконання, після того, як 8 жовтня обласний осередок «Нашої України» заявив про вихід з партії, структура місцевої організації збережеться.

«Ми зареєстровані як окрема юридична особа. Але у подальшому не претендуємо на закріплення за собою сьогоднішньої назви – обласна організація партії «Наша Україна», підкреслив депутат.