Від Тимошенко втік нардеп

Народний депутат України, член фракції БЮТ Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО сьогодні направив лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО заяву про вихід з лав партії. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

“Я думав, що партія “Батьківщина” та її керівництво здатні до самоочищення та виключення зі своїх рядів колишніх кримінальних зеків. Але коли в партії перебувають люди, засуджені раніше за групові зґвалтування, крадії, шахраї та злодії, люди, які зловживають землею... І всі мої намагання впродовж півтора року уходять, як вода в пісок, то я спокійно, без будь-яких публічних звинувачень, пишу заяву про вихід (з партії)”, - сказав народний депутат України.