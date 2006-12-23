Ющенко, Азаров, Табачник, Мартинюк взяли участь у молебні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у молебні з нагоди закінчення 2006 року на Володимирській гірці біля пам’ятника хрестителю Русі Володимиру.

Як передає кореспондент УНІАН, в молебні також взяли участь перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, інші члени уряду, перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, голова РНБО Віталій ГАЙДУК, голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА та інші високопосадовці.

Службу правив предстоятель УПЦ МП Митрополит Володимир у співслужінні з єпископатом УПЦ.

На початку молебню Митрополит Володимир наголосив, що вже стало доброю традицією в кінці року збиратись на святому місці біля ніг хрестителя Русі і приносити подяку Богу за рік, що минає. А також попросити благословіння на наступний рік, щоб він був щасливий для країни, народу.

«Щоб Бог завжди був з Україною», - додав Володимир.