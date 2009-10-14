Тимошенко дала посаду Людмилі Супрун

Людмилу СУПРУН призначено головою Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів журналістам повідомив міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня ц.р. голова Держінвестицій Віктор ІВЧЕНКО подав заяву про відставку з посади голови Держінвестицій. 6 серпня ц.р. уряд прийняв його відставку. За інформацією джерел, близьких до уряду, В.ІВЧЕНКО подав заяву про відставку, посилаючись на ч. 1 ст. 31 Закону “Про державну службу”, в якій вказана така підстава для відставки, як “принципова незгода з рішенням державного органу або посадовця, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі...”. В.ІВЧЕНКО очолював агентство з дня його створення в 2005 р.

Кабмін розпорядженням №938-р від 12 серпня 2009 року призначив Сергія ВЛАСЕНКА виконуючим обов`язки голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій та інновацій створено в 2005 році. Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, роботу якого направляє й координує Кабінет міністрів України через міністра економіки України. Основними завданнями Держінвестицій є участь у формуванні й забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційного розвитку, створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної політики, а також координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності. До сфери управління Держінвестицій відносяться Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку і п`ять відділень.

Л.СУПРУН – голова Народно-демократичної партії України. У Верховній Раді IV скликання обіймала посаду першого заступника голови Комітету з питань бюджету, а з вересня 2005 року – в.о. голови цього комітету.