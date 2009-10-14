Луцький мер каже, що його хочуть посварити з Тимошенко

Міський голова Луцька Богдан ШИБА вважає, що його хочуть посварити з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Луцького міського голови, сьогодні під час сесії міської ради він заявив, що повідомлення, що з’явилися у ЗМІ після візиту прем’єр-міністра до міста Луцьк, розцінює як провокацію. На переконання Б.ШИБИ, розповсюджуються вони з метою посварити його з прем’єр-міністром.

Б.ШИБА підкреслив, що завжди підтримував, підтримує і буде підтримувати діяльність уряду, особливо в питаннях, що стосуються місцевих бюджетів.

Він також наголосив, що жодним чином не піддавав сумніву інформацію, що бюджетні кошти, призначені для відшкодування пільгових перевезень громадян, перераховані з державного бюджету в повному обсязі. Однак, гроші з бюджету виділяються на область і лише потім розподіляються на окремі міста, включаючи й обласний центр. За словами мера, на сьогодні із запланованих 900 тисяч гривень до Луцька потрапило лише 300 тисяч.

Б.ШИБА запевнив, що незважаючи на це, питання виплати зарплати тролейбусникам будуть вирішені і влада міста зробить для цього все необхідне.

Довідка УНІАН. 13 жовтня працівники Луцького підприємства електротранспорту пікетували міську раду з вимогою погасити заборгованість з виплати зарплати. На маршрути не вийшов жоден тролейбус.

У цей же день прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, яка перебувала в Луцьку, заявила, що всі бюджетні кошти, призначені для відшкодування пільгових перевезень громадян, перераховані з державного бюджету в повному обсязі. «Усі питання щодо відшкодування пільгових перевезень треба задавати місцевій владі», – зазначила вона.

У ЗМІ з’явилися повідомлення, що Б.ШИБА, який не був присутній під час розмови прем’єр-міністра з представниками ЗМІ, нібито висловив журналістам стурбованість, що міській владі доведеться самотужки вирішувати питання погашення заборгованості з виплати зарплати тролейбусникам.