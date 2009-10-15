Яценюк про НАТО, кризу та реальні гарантії
Ніхто не знає, де ворог
Питання приєднання України до НАТО не на часі, заявив народний депутат, лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК підкреслив: “Мені немає чого говорити про НАТО, тому що НАТО самостійно вже все сказало устами двох генеральних секретарів - попереднього і сьогоднішнього”, які дуже чітко висловились з приводу того, що Україна “не готова стати членом НАТО”.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, Україні потрібні “реальні безпекові гарантії, а не розмови про можливе приєднання до європейської системи колективної безпеки”.
Лідер “Фронту змін” наголосив, що нинішня цивілізаційна криза відобразилася не тільки на світовій економіці і політиці.
«Ми ж з вами чудово усвідомлюємо, що ця цивілізаційна криза, яка відбулася, має наслідки не тільки економічні, не тільки політичні, вона має і безпекові наслідки. І ніхто не знає, яка система безпеки буде на європейському континенті», - додав А.ЯЦЕНЮК.
Він сказав: «От ЯНУКОВИЧ «співає» ПУТІНУ і МЕДВЄДЄВУ про так звану європейську колективну систему безпеки, і “про це, до речі, говорила і ТИМОШЕНКО”.
“Я от хочу зрозуміти: а це що за така система безпеки? Проти кого буде захищатися Європа? Де ворог? Як може існувати система безпеки, в якої немає безпосереднього ворога? І куди подінеться тоді НАТО?», - запитав А.ЯЦЕНЮК.
Лідер “Фронту змін” зазначив: «У нас не подоланий розкол між країнами-членами НАТО і країнами колишнього Варшавського договору”, і він існує на підсвідомому рівні.
Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, “перше, з чого ми повинні розпочати на Європейському континенті, – це широкомасштабна програма з підписання довгострокових міжнародних угод, двосторонніх і багатосторонніх». При цьому він додав, що “поки що ніякої мови про військові союзи не може йти”. За його словами, йдеться про гарантії безпеки на двосторонньому і багатосторонньому рівні, а все, що стосується “так званої колективної системи безпеки, – це міф”, “міф, який спрямований тільки на одне - розвал НАТО».
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ставить перед собою завдання “для України отримати гарантії безпеки, яких немає ні по Будапештському меморандуму, ні по статуту Організації Об`єднаних Націй”. За його словами, на сьогодні “вони є декларативні, але їх немає фактично”.
А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що необхідно, “окрім власних боєздатних сил, звичайно, міжнародно-правові гарантії безпеки на підставі багасторонніх угод”, “і цим ми будемо займатися”.