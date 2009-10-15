Яценюк про НАТО, кризу та реальні гарантії

Питання приєднання України до НАТО не на часі, заявив народний депутат, лідер Громадської ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК підкреслив: “Мені немає чого говорити про НАТО, тому що НАТО самостійно вже все сказало устами двох генеральних секретарів - попереднього і сьогоднішнього”, які дуже чітко висловились з приводу того, що Україна “не готова стати членом НАТО”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Україні потрібні “реальні безпекові гарантії, а не розмови про можливе приєднання до європейської системи колективної безпеки”.

Лідер “Фронту змін” наголосив, що нинішня цивілізаційна криза відобразилася не тільки на світовій економіці і політиці.

«Ми ж з вами чудово усвідомлюємо, що ця цивілізаційна криза, яка відбулася, має наслідки не тільки економічні, не тільки політичні, вона має і безпекові наслідки. І ніхто не знає, яка система безпеки буде на європейському континенті», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він сказав: «От ЯНУКОВИЧ «співає» ПУТІНУ і МЕДВЄДЄВУ про так звану європейську колективну систему безпеки, і “про це, до речі, говорила і ТИМОШЕНКО”.

“Я от хочу зрозуміти: а це що за така система безпеки? Проти кого буде захищатися Європа? Де ворог? Як може існувати система безпеки, в якої немає безпосереднього ворога? І куди подінеться тоді НАТО?», - запитав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту змін” зазначив: «У нас не подоланий розкол між країнами-членами НАТО і країнами колишнього Варшавського договору”, і він існує на підсвідомому рівні.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, “перше, з чого ми повинні розпочати на Європейському континенті, – це широкомасштабна програма з підписання довгострокових міжнародних угод, двосторонніх і багатосторонніх». При цьому він додав, що “поки що ніякої мови про військові союзи не може йти”. За його словами, йдеться про гарантії безпеки на двосторонньому і багатосторонньому рівні, а все, що стосується “так званої колективної системи безпеки, – це міф”, “міф, який спрямований тільки на одне - розвал НАТО».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ставить перед собою завдання “для України отримати гарантії безпеки, яких немає ні по Будапештському меморандуму, ні по статуту Організації Об`єднаних Націй”. За його словами, на сьогодні “вони є декларативні, але їх немає фактично”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що необхідно, “окрім власних боєздатних сил, звичайно, міжнародно-правові гарантії безпеки на підставі багасторонніх угод”, “і цим ми будемо займатися”.