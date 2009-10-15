Президент Росії нагородив Ківалова орденом Дружби

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив народного депутата України Сергія КІВАЛОВА (фракція Партії регіонів) орденом Дружби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

С.КІВАЛОВ, коментуючи нагородження, сказав: «Мені дуже приємно одержати цю нагороду саме тому, що з дня утворення нашої держави я вірою і правдою служу Україні, українському народу і його інтересам». «А ці інтереси – сьогоднішні, довгострокові – вимагають зміцнення дружби українського і російського народів», - сказав він.

С.КІВАЛОВ зазначив, що «коли в 1991 році Україна одержала незалежність, ми були немов випускник, якому потрібно було шукати своє перше робоче місце, своє місце в цьому світі, в глобальній ринковій економіці». За його словами, тоді Україні, яка багато виробляла продукції, потрібний був вихід на ринки, але «Захід цього не зробив». «Захід почекав 15 років, поки левова частка українських виробництв загинула – і лише потім скасував дію поправки Джексона-Веніка, дав Україні статус країни з ринковою економікою і відкрив нам двері до Світової організації торгівлі; Україні дозволили торгувати, коли торгувати стало, по суті, нічим», - додав він.

За словами С.КІВАЛОВА, «а ось Росія, яка, як і Україна, з розпадом СРСР стала бідніша, разом з нами страждала від спільних проблем – вчинила по-братськи». За його словами, 15 років Росія «за багато разів заниженою ціною забезпечувала Україну газом і нафтою, у збиток собі», тим самим «давала нам час, шанс перебудувати свою економіку, зменшити частку енергоспоживання в собівартості наших товарів, зробивши їх конкурентоспроможними за кордоном». «Як ми цим шансом скористалися – це вже наша проблема», - сказав він.

С.КІВАЛОВ нагадав слова першого Президента Росії Бориса Єльцина, який, «звертаючись до державних службовців Росії, сказав: «Прокинувся вранці – подумай, що ти зробив для України». Цією ємною фразою сказано все. Скажіть, глава якої ще держави так сказав про Україну? Який ще народ стільки зробив, стільком пожертвував, щоб нам допомогти?».

За його словами, «це об`єктивне ставлення до України і до українців» «не перекреслиш по-хлопчачому зухвалою дипломатичною нотою». «Україні 18 років. На зміну хлоп`яцтву мають прийти грунтовність, далекоглядність, досвідченість», - вважає він.

С.КІВАЛОВ зазначив, що нове покоління українських лідерів вже підростає і «розгледить в братській дружбі з російським народом майбутнє України».