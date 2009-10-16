Тимошенко полетіла до Папи Римського
09:09, 16 жовтня 2009Політика
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Крім того прем’єр зустрінеться з кардиналом Бертоне
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочим візитом до Ватикану.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, глава українського уряду зустрінеться з Його Святістю Папою Римським БЕНЕДИКТОМ XVI.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО в серпні 2009 року отримала запрошення від Папи Римського БЕНЕДИКТА XVI здійснити візит до Ватикану.
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