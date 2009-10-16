Симоненка ще раз висунули кандидатом на посаду, яку він обіцяє скасувати

Політична партія «Союз лівих сил» ухвалила рішення про входження у виборчий блок лівих і лівоцентристських сил і висунула лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА кандидатом на пост Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили делегати І позачергового з`їзду СЛС, який відбувся сьогодні в Києві.

В інтерв`ю журналістам П.СИМОНЕНКО сказав, що міжпартійний з`їзд блоку у складі КПУ, Соціал-демократичної партії України (об`єднаної), партії "Справедливість" і СЛС має відбутися 20 жовтня і остаточно вирішити питання про висунення його кандидатури.

"З`їзд вирішить те питання, якого сьогодні від нас вимагає закон, хоча воно між нами вже вирішено", - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, очолювана ним партія, у разі приходу до влади, не відмовляється від намірів скасувати посаду Президента. Проте країні для цього необхідний певний період, зазначив лідер КПУ.

"Це надалі, безумовно, буде реалізовано. Я ще раз підкреслюю: треба вирішити питання про нову Конституцію, проекти у нас є, і ми єдині у підходах, і ту редакцію, яку комуністи запропонували, ми готові ще раз розглянути спільно і виробити спільний документ, щоб це не були тільки пропозиції Компартії", - заявив П.СИМОНЕНКО.