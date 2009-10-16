Тимошенко: повернення в минуле не буде

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність посилення комунікації влади України із закордонною діаспорою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з українською громадою в рамках робочого візиту до Ватикану.

“Я б хотіла почути від вас, як ви уявляєте підтримку уряду, на які наші дії очікуєте”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єр-міністра, уряд України сьогодні докладає максимум зусиль, щоб Україна завершила свій шлях до Європи. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Україна та ЄС готуються до підписання нової угоди про асоціацію, а також угоди про зону вільної торгівлі.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що для України стратегічним напрямом є європейська інтеграція. “Як би не виглядала політична ситуація в Україні, все одно сила духу в українських патріотів настільки сильна, що ніякого повернення України назад не буде, і у нас немає жодних сумнівів, що Україна відхилиться від свого стратегічного шляху: Україна непохитна у зміцненні своєї незалежності і свого суверенітету та непохитна в обранні свого європейського шляху”, - підкреслила вона.

Глава уряду запевнила українську громаду, що з середини наступного року політична ситуація в Україні стабілізується. “Ми будемо продовжувати відбудову України і її глибинне, справжнє реформування”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.