На цих виборах і Вашингтон, і Брюссель, і Москва будуть стриманішні

Директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ прогнозує, що зовнішній вплив під час нинішніх президентських виборів буде менший, ніж на попередніх виборах Президента в 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЄРМОЛАЄВ сказав на засіданні клубу політологів на тему: “Старт виборчої кампанії: порядок денний виборів і суспільні очікування”.

“На мій погляд, істотно нижчим буде вплив зовнішнього чинника, ніж у 2004 році”, - сказав експерт.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, Україна розчарувала Захід і виглядає “контраверсійно, дуже суперечливо” для Сходу.

“Навіть якщо впливати, то на кого і заради чого? Тому з нами говорять мовою вимог, мовою принципів, але перестали загравати з окремо взятими політиками і політичними силами”, - додав політолог.

У той же час А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що симпатії будуть і у Вашингтона, і у Брюсселя, і у Москви, але «вони поводитимуться акуратніше і стриманіше».

Політолог вважає, що нинішня виборча кампанія “відверто хаотична, скандальна і якоюсь мірою провокаційна в плані спекуляції суспільними настроями”.

На його думку, на тлі поганого соціально-економічного становища, моральної дискредитації і деградації політики та влади особливе значення матимуть “особисті характеристики та образи кандидатів» і головних членів команди.

“Якщо в 1999 році було явне зіставлення минулого і майбутнього - комуністів проти КУЧМИ, у 2004 році була спроба протиставити критичне сьогодення з ідеалізованим майбутнім, то в 2010 році, враховуючи нікчемність сьогодення і розтоптане минуле, кандидатам нічого не залишається, як конкурувати за різні бачення майбутнього”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.