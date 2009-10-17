Київрада хоче «накинути» Черновецькому за вислугу років

У Київраді підготовлено проект рішення про виплату Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ надбавки до заробітної плати за вислугу років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів лідер фракції однойменного блоку в Київраді Віталій КЛИЧКО в ток-шоу Савіка ШУСТЕРА на телеканалі «Україна» у п`ятницю. При цьому він попросив ведучого оприлюднити в ефірі пункт другий порядку денного Київради на 14 жовтня, затвердженого і розданого всім депутатам міськради.

В.КЛИЧКО також зазначив, що це рішення пропонується у складний для столиці економічний період, коли багато киян не одержують зарплати.

«Пункт другий. Про виплату ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ Л.М. надбавки за вислугу років», - зачитав С.ШУСТЕР.

В.КЛИЧКО попросив прокоментувати цифри, нагадавши, що мер обіцяв працювати за 1 гривню, оскільки є одним з найбагатших людей у світі.

«Я одержую 1 гривню зарплати рівно з моменту, коли я прийшов на роботу. І мої заступники в більшості теж, тому що вони небідні люди. Тому жодної копійки, окрім 1 грн., я ніколи перебуваючи на посту мера Києва, не одержував», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Виплату надбавок мер пояснив таким чином: «Чому їх встановили: тому що ті гроші, які я вже зекономив, мільйони гривень – зарплата у мене передбачена дуже висока – зокрема й надбавка, прямують лише в ті соціальні проекти, де люди особливо потребують грошей».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що на такі проекти спрямовано вже більш як 10 млн. грн., які зекономлено «на мені і на членах моєї команди і моїх заступниках».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2006 року Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що відмовляється від своєї зарплати мера на користь придбання на ці кошти квартир для киян.

«Я вам передам формалізоване рішення: з першого числа хай моя зарплата становить 1 грн. на місяць до того моменту, поки ми не почнемо видавати хоча б 1 тисячу квартир на місяць для киян. І потім мої заступники мені всі повернуть назад, як тільки ми досягнемо цього рівня. І я налаштований дуже серйозно», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він повідомив, що його зарплата становить близько 24 тис. грн. «Я думаю, що пару квартир за мою зарплату одержать ті, хто не мав жодних шансів її (квартиру – УНІАН) одержати», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.