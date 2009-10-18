Патріарх Єрусалимський на прохання Тимошенко благословив Україну

Патріарх Єрусалимський ТЕОФІЛ ІІІ на прохання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО благословив Україну та український народ на щастя і процвітання.

Як повідомляє Урядовий портал, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з приватним візитом в Єрусалимі, де відвідує святі місця.

«По прильоту до Ізраїлю в суботу, 17 жовтня, Ю.ТИМОШЕНКО відвідала Стіну плачу, де помолилася за щасливе майбутнє України та українського народу», - зазначається в повідомленні.

Під час зустрічі з Патріархом Єрусалимським Ю.ТИМОШЕНКО отримала найвищу нагороду Єрусалимської православної церкви – Орден Святогробського Братства та відповідний сертифікат.

Ця нагорода вручається главам церков та главам держав за видатні заслуги перед православною церквою.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Патріарху ТЕОФІЛУ ІІІ за високу нагороду і заявила, що «це надзвичайно висока відзнака для України та віруючого українського народу, який бажає миру та спокою». Вона також повідомила Патріарху, що перед випробуванням президентськими виборами вирішила відвідати святі місця та помолитися за те, щоб Господь дав Україні та українському народові спокій, об’єднання церков, щоб Україна почувала себе єдиною нацією.

Патріарх Єрусалимський ТЕОФІЛ ІІІ люб’язно прийняв запрошення Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Україну найближчим часом. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «це буде історичною подією для України».

Окрім того, під час перебування в Ізраїлі Ю.ТИМОШЕНКО відвідала Храм Гробу Господнього, Гетсиманський Сад, могилу Діви Марії та оглянула місце біля річки Йордан, де відбувалося хрещення Ісуса Христа.