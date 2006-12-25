Ющенко звільнив Гаркаву остаточно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Ніну ГАРКАВУ з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідний документ від 25 грудня опубліковано на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент своїм указом доручив Кабміну внести в тижневий термін подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської ОДА у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби.

22 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а указ про її відставку назвала спробою "підставити Президента". Вона розповіла, що 14 листопада, за день до підписання Президентом подання про відставку, Головдержслужба продовжила їй термін держслужби на підставі доручення Кабміну ще на один рік.

Водночас 24 листопада В.ЮЩЕНКО своїм указом відмінив всі розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, видані після 8 листопада 2006 року. Крім того, іншим указом Президент доручив першому заступнику голови Сумської державної адміністрації В.САПСАЮ тимчасово виконувати обов`язки голови Сумської ОДА.

28 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що Міністерство юстиції визнало незаконним рішення Президента про усунення її від виконання обов`язків голови Сумської обласної державної адміністрації.

Н.ГАРКАВА оскаржила в Печерському суді Києва своє звільнення з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.