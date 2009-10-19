У Києві пройшов парад на честь першої «п'ятирічки генсека Льоні» (фото)

У неділю, 18 жовтня, активісти Громадського об`єднання «Новий Київ» провели на Хрещатику в столиці «парад у стилі 70-х років», повідомляє Главред. За словами організаторів, парад був приурочений «першій «п`ятирічці» Генерального секретаря «всіх киян», лідера епохи «Отстоя» в столиці Леоніда Михайловича Черновецького».

«На дві години столиця «занурилася» в «брежнєвські часи», коли зі всією помпезністю вшановували Генерального Секретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнева за його «досягнення», - проінформували організатори акції.

П`ятсот активістів «Нового Києва» в білих куртках з символікою організації запрошували всіх киян взяти участь у параді.

Кожен охочий отримав комікс, де в саркастичній манері організатори акції відобразили «поетапний «дерибан» Києва під керівництвом генсека Льоні».

Приймали парад символічні «Генеральний секретар ЦК КПРС, Лідер епохи «Отстоя» Леонід Брежнєв» і «Генеральний Секретар «усіх киян», лідер епохи «Отстоя» в столиці «Леонід Черновецький», - проінформували в прес-службі «Нового Києва».

Загони «земельних махінаторів», «комунальників», «гробокопачів» і «чиновників» під звуки оркестру відзвітували за успішно проведений «дерибан Києва», а також віддячили Генсекові за можливість виконати «п`ятирічку» всього лише за три роки.

Після виступу «доповідачів» до будівлі мерії виступила колону киян і активістів «Нового Києва» з прапорами. Її очолювали люди в костюмах біологічного захисту і в протигазах, які змивали з лиця Києва бруд, залишений, на думку активістів «Нового Києва», Черновецьким і його командою.

Транспаранти і амуніцію склали до трибуни. Ставши прямо на «уламки нинішньої київської влади», лідер «Нового Києва» Зорян Шкіряк заявив, що «кияни більше не бажають жити за поняттями мера і його команди. Вони хочуть чесну владу в столиці. Ту владу, яка працює на користь міської громади, а не на себе. Новий Київ – це місто, в якому хочеться жити і працювати. Новий Київ – це місто успішних людей». Виступ лідера організації підтримали і члени його команди, відзначає прес-служба ГО.

Як заявили організатори, «Це іронічна демонстрація «дерибана Києва» показала киянам і гостям столиці, що насправді відбувається в місті».

Фото - з сайту Главред і УНІАН