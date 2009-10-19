Лукашенко пов'язує з Порошенком «великі надії»

МЗС України підготував пакет пропозицій з подальшої співпраці з Республікою Білорусь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО на зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

«Я переконаний в тому, що той пакет пропозицій, який ми підготували, буде вельми цікавий і дозволить нам реалізувати їх під час Вашого візиту до України», - сказав П.ПОРОШЕНКО, звертаючись до О.ЛУКАШЕНКА.

Він передав О.ЛУКАШЕНКУ запрошення від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА найближчим часом відвідати з візитом Україну.

Міністр також повідомив, що завтра в Республіці Білорусь перебуватиме урядова делегація України, яка працюватиме над розробкою ряду двосторонніх міжурядових угод.

П.ПОРОШЕНКО також відзначив, що стратегічний характер українсько-білоруської співпраці направлено на максимальне використання двосторонніх відносин у політичній, економічній і культурній сферах.

Він подякував білоруській стороні за підготовку його візиту до Мінська у стислі терміни.

У свою чергу, О.ЛУКАШЕНКО відзначив, що готовий сьогодні обговорювати всі питання, що перебувають у порядку денному українсько-білоруських відносин.

«Нам тут нічого приховувати, соромитися перед кимось. У нас є свої інтереси. Як у України, так і у нас є питання, по яких наші інтереси абсолютно збігаються», - сказав Президент Білорусі.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, українсько-білоруська співпраця не спрямована на шкоду кому б то не було. «Ми, певна річ, не на шкоду кому б те не було, ведемо цю співпрацю. Ви, напевно, помічаєте, що декого це вже починає хвилювати. Думаю, дарма. Ми абсолютно відповідальні люди, ми розуміємо, чого чекають від нас народи», - додав він.

О.ЛУКАШЕНКО висловив сподівання, що Україна посідає таку саму позицію. «Принаймні, з вуст вашого Президента я чую саме це», - додав він.

О.ЛУКАШЕНКО вважає за необхідне наповнити стратегічні питання конкретним змістом. «Хороші є накреслення рішення стратегічних питань, але наповнення йде дуже поволі», - сказав він, додавши, що це можна подолати.

Президент Білорусі також привітав П.ПОРОШЕНКА з призначенням на посаду міністра закордонних справ України. «З Вами ми пов`язуємо великі надії», - сказав він.