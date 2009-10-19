У ЄЦ побачили, що кандидати готові на все заради першого крісла

Партія “Єдиний Центр” ініціює посилення громадського контролю за виборами Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами голови “Єдиного Центру”, народного депутата Ігоря КРІЛЯ, Верховна Рада має посилити механізми громадського контролю за виборами Президента, і саме з цією метою “Єдиний Центр” розробляє законопроект «Про забезпечення громадського контролю за виборчим процесом».

Зокрема, цей документ передбачатиме спрощену процедуру реєстрації спостерігачів і представників ЗМІ, розширення їхніх повноважень щодо контролю за перебігом виборів. На думку І.КРІЛЯ, це гарантуватиме прозорість виборчого процесу та захистить одержані результати від підтасовок. «Головне, щоб цифри голосування не були спотворені і відповідали справжньому волевиявленню українського народу», - підкреслив народний депутат.

Як вважає І.КРІЛЬ, команди основних кандидатів намагаються послабити громадський контроль за перебігом виборів, розширити можливості для фальсифікацій. Саме тому, за його словами, у прийнятому парламентом Законі «Про вибори Президента України» фактично було знищено саме поняття «спостерігач» та суттєво обмежено присутність журналістів на дільницях.

«Уже зараз видно, що політичні сили, які змагаються за найвище крісло у державі, готові задіяти будь-які методи для досягнення своєї мети. За таких умов контроль за виборчим процесом є засобом проти фальсифікацій, особливо під час підбиття підсумків виборів. Саме тому “Єдиний Центр” в день виборів проведе паралельний підрахунок голосів», - заявив І.КРІЛЬ.

Він також нагадав, що “Єдиний Центр” ще у березні цього року розробив та подав на розгляд парламенту проект Виборчого кодексу. Він передбачає відкриті виборчі списки, ліквідацію іменних виборчих блоків, обрання міських голів у два тури і широке залучення громадськості до контролю за ходом виборчих кампаній. Ухвалення цього кодексу, на думку голови партії, створить дієвий запобіжний механізм проти різного роду деформацій виборчого процесу.