Дані про розбещення дітей ВР слухає у відкритому режимі

Парламент відмовився в закритому режимі заслуховувати інформацію правоохоронців про справу щодо розбещення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутати України Микола КАТЕРИНЧУК (фракція НУ-НС) запропонував розглядати дане питання в закритому режимі. Але народні депутати не підтримали це рішення. За нього проголосувало 186 (при необхідних 226 – УНІАН) із 431 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. За це рішення голосували майже в повному складі фракція БЮТ та 40 народних депутатів із фракції НУ-НС. Всі інші фракції за дане рішення не голосували.

Зараз з трибуни парламенту виступає генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.