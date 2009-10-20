Парламент не встиг відхилити всі пропозиції Президента

Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не завершили розгляд пропозицій Президента до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Парламент розглянув 29 із 87 пропозицій і при цьому не підтримав жодної пропозиції Президента.

Наприкінці засідання перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який головував на сьогоднішньому засіданні, поставив на голосування пропозицію щодо продовження вечірнього засідання до завершення розгляду даного питання, але цю пропозицію підтримали лише 150 народних депутатів України, тому вечірнє засідання було завершено о 18.15.