ЦВК прийняла документи на реєстрацію у Олега Рябоконя

Сьогодні у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом у Президенти України подав юрист Олег РЯБОКОНЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК прийняла документи, в тому числі й щодо внесення грошової застави.

Згідно з законом, ЦВК повинна розглянути документи впродовж п’яти днів та прийняти рішення про реєстрацію.

Як зазначив О.РЯБОКОНЬ журналістам, існуюча політико-економічна система повністю вичерпала себе і знаходиться у конфлікті з суспільством. Змінити її зсередини, як пропонує більшість політиків, неможливо, «тому ми пропонуємо нову модель – створення громадянського суспільства шляхом самоорганізації, де кожен громадянин впливає на життя країни і несе за це відповідальність перед нащадками», сказав він.

На думку О.РЯБОКОНЯ, Інститути громадянського суспільства, створені самими громадянами «знизу», мають замінити собою існуючу систему шляхом «проростання». О.РЯБОКОНЬ вважає, що влади Президента, яку надає йому Конституція, цілком достатньо для виконання цього завдання: «Я не буду боротися за додаткові повноваження, тому що це означає - стати частиною цієї системи і грати за її правилами. Президент має допомогти прорости громадянському руху самоорганізації, захистити його».

Довідка УНІАН. О.РЯБОКОНЬ народився 17 грудня 1973 року у місті Вінниця. Одружений, має двох дітей.

Освіта: Київський Інститут міжнародних відносин, факультет міжнародного права (1995); Джорджтаунський університет (1996, Вашингтон).

О.РЯБОКОНЬ неодноразово визначався кращим юристом України спілками юристів і провідними юридичними виданнями міжнародного рівня. Побудував першу на пострадянському просторі транснаціональну юридичну компанію «Магістр & Партнери». Брав участь в успішному захисті інтересів України щодо визнання нашої держави країною з ринковою економікою та інших гучних справах в країнах ЄС, в США, Росії, Китаї та інших країнах світу.