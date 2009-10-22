Ющенко: виграє не та нація, яка має нафту чи газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що освіта і наука мають стати пріоритетом для України.

Як повідомила прес-служба Президента, про це він заявив під час зустрічі з представниками інтелігенції Харківської області в ході робочої поїздки до цього регіону.

Відзначивши особливість аудиторії, яка представляє один із провідних наукових центрів України, Президент наголосив, що освіта й наука мають стати одним із перших пріоритетів для всієї української влади. «Якщо хтось хоче говорити про велику перспективу для України, той повинен як пріоритет номер один виділяти освіту, науку і технології», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив на тому, що саме завдяки цим сферам нації виграють глобальну конкуренцію в сучасному світі. «Виграє не та нація, яка має нафту чи газ, чи вугілля. Як правило, у лідерах немає ресурсних націй, тому що конкуренція виграється не цим ресурсом, а ресурсом освіти, ресурсом науки», - переконаний Президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризував основні реформи в освіті, здійснені за останні 4 роки. Це інтеграція до Болонського процесу, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл, доведення комп’ютеризації шкіл до рівня 97%, реалізація програми «Шкільний автобус» на рівні 94%. Водночас Президент наголосив, що якби уряд у цілому не проводив популістської політики, то здійснення цих програм можна було б довести до стовідсоткового виконання, в тому числі через створення мотивації для залучення позабюджетних коштів. «Ми повинні знайти цей ресурс, навіть не звертаючись до бюджету», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У темі здійснених освітніх реформ він звернув особливу увагу на надання ширших можливостей здобути вищу освіту для інвалідів, сиріт, дітей із багатодітних родин. Ці зміни, за оцінкою Президента, засвідчили більшу моральність та більшу соціальну відповідальність вищих навчальних закладів та освітньої політики загалом.

Говорячи про соціальний та економічний прогрес, Президент наголосив, що умовами для його здійснення є політична консолідація нації. «Яка нація може ставити великі економічні завдання, великі соціальні маяки? Нація консолідована, нація об’єднана. Тільки вона може ставити питання високого ґатунку», - сказав глава держави. Він наголосив, що особливо цей посил він звертає до інтелігенції як суспільного авангарду.

«Коли ми забезпечимо високу ефективну розбудову своєї нації, своєї держави – це є невід’ємною умовою економічного, соціального, суспільного прогресу», - констатував Президент.