Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює створення спеціального Інтернет-порталу для забезпечення ефективної комунікації між суспільством та владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на установчому форумі Всеукраїнських народних зборів.

«Я вважаю, що інтелектуальна команда, яку ви запропонуєте, має створити Інтернет-продукт – добру програму, яка дасть можливість в професійних колах громадських організацій разом з урядом обговорити, створити порівняльну таблицю, де можна до кожного пункту дати свої зауваження, пропозиції та врахувати їх», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, завдяки такому проекту громадські та професійні організації отримають можливість розробляти та вносити на розгляд уряду нормативні акти – проекти законів, постанов та розпоряджень Кабміну, а також відомчих актів.

«Документ, який створено в односторонньому порядку, абсолютно не сприймається, і тому ми сьогодні мусимо говорити про інший рівень – яка реформа потрібна країні, по-друге, які нормативні акти забезпечують ці реформи, по-третє – абсолютний контакт як по вертикалі, так і по горизонталі з усіма професійними і громадськими колами, які є фахівцями саме в цьому, щоб документ народився бездоганним, кваліфікованим і таким, який потрібен країні», - підкреслила вона.

Глава уряду вважає, що тільки сильний нормотворчий процес може стати запорукою успішної реалізації реформ.