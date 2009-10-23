У Черновецького роз'яснили, коли ж знизять тарифи на тепло

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що знижені до рівня, що діяв до 1 червня ц. р., тарифи на оплату послуг за теплопостачання та гарячу воду почнуть діяти з 1 листопада 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО заявив сьогодні перед початком засідання розширеної колегії КМДА.

Він порівняв з терактом новину, яка пройшлась вчора в ЗМІ, про те, що знижені тарифи на ЖКП в Києві буде впроваджено в дію лише з 1 січня наступного року.

«Зараз мусується, начебто якийсь теракт пройшов в Києві... Ніхто не бачив розпорядження про зниження тарифів з 1 листопада, а натомість на сайті вивішена інформація про тарифи, які будуть започатковані з 1 січня 2010 р.», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що вже підписані розпорядження про те, що в листопаді-грудні, як обіцяв мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, тарифи на тепло і гарячу воду буде знижено до рівня, який був до літа цього року. Однак він зазначив, що ці документи видано з порушенням процедур.

«Ми йдемо на це, тому що ми обіцяли це зробити. Для того, щоб потім це виправити, ми повісили на сайті проект розпорядження нового, щоб не було порушення процедури», - пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, вже підписані розпорядження найближчими днями будуть надруковані в газеті «Хрещатик» і почнуть діяти з 1 листопада.

«Я ще раз підтверджую, що з 1 листопада тарифи знижені на тепло і гаряче водопостачання в частині енергії, яка йде на нагрів води. Я ще раз підтверджую, що уже в грудні місяці прийдуть квитанції, де буде це зниження враховано, і за листопад тарифи буде знижено», - наголосив А.ГОЛУБЧЕНКО.

У розмові з кореспондентом УНІАН начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що розпорядження про зниження тарифів за тепло та гарячу воду підписані мером 15 жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про впровадження з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду.

Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що підписав розпорядження про зниження з 1 листопада тарифів на житлово-комунальні послуги практично до рівня тарифів, що діяли станом на 1 червня цього року.

Ще через кілька днів мер Києва заявив, що «згідно з угодою, яку я уклав з «Нафтогазом України» і «Київенерго», тарифи в Києві полегшені діятимуть до 10 травня”. “Цей документ має силу договору. І ніхто його в односторонньому порядку розірвати не може. Нові тарифи починають діяти в Києві з 1 листопада, і це чітко зазначено у всіх документах», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з проектом розпорядження “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”, текст якого оприлюднено на офіційному сайті КМДА, з 1 січня 2010 року пропонується ввести в дію тарифи: на централізоване опалення для населення (при відсутності будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії) - 1,60 грн. за 1 кв.м опалюваної площі в місяць (зараз 2,26 грн.); на постачання гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води - 8,80 грн. за 1 куб.м. та при відсутності засобів обліку - 30,80 грн. на 1 особу в місяць.

В проекті розпорядження “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення” передбачено, що з 1 січня 2010 року послуга за водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води складатиме 1,25 грн. за 1 куб. м, без засобу обліку - 4,38 грн. за 1 особу.

Для порівняння, зараз вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення при наявності лічильника становить 13 грн. за 1 кубометр, без засобу обліку – 45,52 грн. за 1 особу.

Тариф на холодну воду і водовідведення з 1 січня передбачено залишити на існуючому рівні, тобто 15,78 грн. на 1 особу без наявності засобів обліку та 2,87 грн. – з засобом обліку.